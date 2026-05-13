MP pide recalificar delitos en caso SEDESOL y mantener acusaciones por 67 cargos de fraude

Tegucigalpa– El Ministerio Público (MP), presentó un recurso de apelación en el caso en el caso conocido como “Chequesol”, que solicita la recalificación de los delitos imputados a la docena de exempleados de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDESOL) acusados.

El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva explicó que en la resolución de audiencia inicial los señalados fueron procesados por fraude continuado, sin embargo, el ente acusador del Estado mantiene la tesis de que deben ser considerados 67 delitos de fraude.

Esta cantidad corresponde al número de cheques emitidos para supuestas ayudas sociales en el departamento de Copán.

El funcionario detalló que también la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso un recurso similar, respaldando la solicitud de que se mantenga ampliación de delitos individuales para cada imputado.

Por su parte, las defensas técnicas de los exfuncionarios también han presentado recursos de apelación que solicitan el sobreseimiento definitivo, con el argumento de inconsistencias en la acusación.

Silva indicó que actualmente el Ministerio Público ya contestó los agravios presentados por la defensa, y el proceso sigue su curso procesal con la intervención de la PGR antes de ser remitido a la Corte de Apelaciones designada.

Los acusados

1.- Isis Carolina Cuéllar Erazo (Diputada suspendida)

2.- José Carlos Cardona Erazo (Exministro de Sedesol)

3.- Rosy Yanira Martínez González

4.- Luis Manuel Fernández García

5.- Jennifer Nazareth Martínez Suazo

6.- Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga

7.- José Manuel Cerrato Villanueva

8.- Reinery Fabrizzio Lazzaroni Soler

9.- Eliud Reinery Aguilar Pineda

10.- Eleny Kassandra Gáleas Arias

11.- Ilsy Valeska Baquedano Mejía

12.- Iris Paola Pérez Moreno

Es válido recordar que el caso del “Chequesol” se basa en la revelación de un video entre la Isis Cuéllar y el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, en el que ambos confirman el uso de dinero público para gastos de la campaña electoral del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre).

La lista de señalados incluye personal administrativo vinculado al manejo de recursos de SEDESOL. AD