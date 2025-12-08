Fiscal Zelaya pide la captura internacional del expresidente Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa – El Fiscal General, Johel Zelaya anunció la tarde de este lunes que pidió ejecutar la captura internacional del expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por varios delitos en Honduras.

– El exgobernante hondureño es acusado por los delitos de lavado de activos y fraude en el caso Pandora II.

A través de un enunciado en su cuenta de X, la cabeza de la Fiscalía hondureña detalló que “hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país. Es por ello que en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción que se conmemora mañana 9 de diciembre, informo al pueblo hondureño que he instruido a la ATIC y también exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández”.

[LEER] Hernández, indultado por Trump, en paradero desconocido y con causas abiertas en Honduras

El exgobernante hondureño es acusado por los delitos de lavado de activos y fraude en el caso Pandora II.

“Nuestra lucha es frontal”, remarcó el fiscal Zelaya.

Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país. Es por ello que en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción que se conmemora mañana 9 de diciembre, informo al pueblo hondureño… pic.twitter.com/8V4cpyrKq2 — Johel Antonio Zelaya Alvarez (@jaza_hn) December 8, 2025

Hernández, quien gobernó durante ocho años (2014-2022) bajo la bandera del Partido Nacional, fue capturado menos de tres semanas después de haber concluido su segundo y polémico mandato, porque en 2017 se reeligió aún cuando la Constitución hondureña no lo permite bajo ninguna modalidad, y en medio de múltiples denuncias de «fraude» de la oposición.

El exgobernante fue extraditado a Estados Unidos en abril del mismo año y en junio de 2024 condenado en Nueva York a 45 años de cárcel por narcotráfico y armas.

[LEER] “Fui víctima de una conspiración de la izquierda radical”, dice JOH en su primer video tras recuperar libertad

En marzo de 2024, un jurado de la Corte federal del Distrito Sur de Nueva York (Manhattan) declaró culpable a Hernández de tres cargos de narcotráfico y armas. Fue sentenciado a 45 años de prisión, cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.

El presidente de EEUU otorgó un indulto al exgobernante Hernández, que salió en libertad el pasado 1 de diciembre y se encuentra en EEUU. JS