MP pide considerar peticiones de personas en paro y avizora pronta normalización de funciones

Tegucigalpa – Las autoridades del Ministerio Público de Honduras emitieron un comunicado este martes en el que piden considerar las peticiones de las personas que mantienen un paro de labores al interior de la institución.

En ese orden, el escrito subraya que los protestantes solicitaron la firma de un acuerdo que comprenda: la no recepción de denuncias, la no realización de traslados, rotaciones, remociones de cargo, así como la no deducción de cualquier tipo de responsabilidad administrativa, civil y penal.

Al respecto, el MP pide hacer varias consideraciones, entre ellas, destaca que la presentación de denuncias es un derecho que le asiste ejercer a toda persona natural o jurídica, como manifestación del derecho a acceso a la justicia, por ende, no puede ser limitado por autoridad alguna.

“De parte de las autoridades no se ha ejecutado ningún acto intimidatorio o de represalia como consecuencia del referido paro, y si en el marco de las actividades realizadas durante este periodo no se han ejecutado acciones u omisiones que sean subsumibles en un tipo penal, entonces no deberán albergar preocupación alguna”, señala respecto a la petición de no ejercicio de acciones penales.

Tras varias consideraciones, el MP destaca que confía en que pronto se normalizarán las funciones en esta institución.

A continuación Proceso Digital reproduce el comunicado emitido por el MP: