MP pide cambio de medidas para los implicados en caso Chequesol

Tegucigalpa – El Ministerio Público solicitó este lunes cambio de medidas, de arresto domiciliario a prisión preventiva, para los implicados en el caso de Chequesol.

Así lo comunicó el director de la unidad de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, quien indicó que el argumento del ente acusador del Estado es por la gravedad de la pena y la posibilidad de una obstrucción de la investigación.

“En sus conclusiones, ellos (Ministerio Público) han solicitado al juez la aplicación del auto de formal procesamiento y que se dicte la medida privativa de la libertad”, dijo Duarte a periodistas que cubren la fuente judicial.

Señaló que el juez tiene un plazo de dos a tres días hábiles para emitir resolución sobre la petición del Ministerio Público.

Además, indicó que el MP y la Procuraduría General de la República (PGR) piden la aplicación de una multa por una cantidad igual o triple de lo defraudado.

Durante este día, la audiencia inicial se enfoca en la realización de la etapa de conclusiones de las partes procesales.

El caso del “Chequesol” se basa en la revelación de un video entre la diputada Isis Cuéllar y el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, en el que ambos confirman el uso de dinero público para situaciones de la campaña electoral del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre).

En este caso están implicadas 12 personas, entre ellas Cardona y Cuéllar, acusados por la comisión de 67 delitos de fraude.

Por este caso, Cuéllar fue suspendida de su cargo como diputada al Congreso Nacional. AG