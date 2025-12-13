MP pide 41 años de prisión a dos implicados en crimen de la exdiputada Carolina Echeverría

Tegucigalpa – El Ministerio Público pidió en las últimas horas al Tribunal de Sentencia que imponga una pena de 41 años con 10 meses de prisión a dos personas por su vinculación en el asesinato de la exdiputada Carolina Echeverría Haylock.

Los imputados responden a los nombres de Javier Edgardo Montalván Gonzales conocido con el alias “La Pulga”, y Jony Ramiro Rivera Mejía alias “El Búfalo”.

Ambos son acusados por el Ministerio Público por los delitos de asesinato en grado de tentativa inacabada en perjuicio del abogado Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde y robo con violencia agravado cometidos en perjuicio de un testigo protegido y la exdiputada.

El crimen se perpetró el domingo 25 de julio de 2021, en el momento que la exdiputada junto con su esposo se encontraba en su vivienda ubicada en la residencial Lomas del Mayab de la capital hondureña.

Alrededor de las 6:30 de la tarde, cuatro personas vestidas con trajes de bioseguridad, entre ellos tres hombres y una mujer golpearon la puerta principal de la casa y tras abrir ingresaron al inmueble identificándose como personal médico.

Las cuatro personas le consultaron si en la casa había personas con “COVID-19”, luego sacaron sus armas de fuego con la intención de asaltar, comenzaron a disparar contra la víctima y los demás residentes, el abogado Urtecho respondió con disparos para repelar el ataque, pero quedó herido y a su esposa la asesinaron.

Por este caso, otras dos personas fueron declarados culpables: Dennis Abel Ordoñez y Walter Antonio Matute Raudales.

Mientras que una quinta persona implicada de nombre Michael André Mejía Carranza se fugó de la cárcel de Siria de El Porvenir en Francisco Morazán el 11 de octubre de 2022. AG