MP justifica sus acciones contra magistrados electorales tras alerta de comunidad internacional

Tegucigalpa – El Ministerio Público justificó este miércoles que no persigue personas sino comisión de delitos, en referencia al requerimiento fiscal contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona. La postura institucional surge luego de las alertas emitidas por la comunidad internacional.

A través de un comunicado emitido, el ente acusador del Estado argumentó que el requerimiento fiscal contra magistrados del TJE por el delito de prevaricato está tipificado en el artículo 516 del Código Penal debidamente fundamentado con prueba documental y testifical.

Señaló que en el requerimiento fiscal se expone como Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona emitieron resoluciones contrarias a la ley al constituir un pleno con solo dos magistrados.

El ente acusador del Estado afirmó que agotó previamente los procesos legales al presentar la solicitud de antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero este poder del Estado resolvió que los magistrados del TJE no gozan de prerrogativas que les confieran ese beneficio.

“Toda actuación se enmarca dentro de la Constitución de la República y las leyes hondureñas garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos”, cita el comunicado.

Aseguró que permanece vigilante y que actuará dentro del marco legal, con independencia y rigurosidad en cualquier caso de atentado contra el proceso electoral.

Asimismo, comunicó de la existencia de una “Noticia Criminis” relacionada con audios que contienen información sobre acciones que ponen en riesgo el proceso electoral, y que fue difundido con el propósito de proteger la democracia.

Añadió que la divulgación del audio fue verificada y que guarda relación con la acusación a los dos magistrados del TJE.

Finalmente, ratificó el respeto a la Constitución de la República y las leyes, y continuará defendiendo los intereses de la sociedad y la voluntad soberana. AG