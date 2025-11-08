MP muestra comportamiento terco con acusaciones a opositores sin fundamento

Tegucigalpa – El abogado Oliver Erazo señaló este sábado que el anuncio realizado en las últimas horas por el Ministerio Público en el sentido de que ya están listos los requerimientos fiscales contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mirian Barahona y Mario Flores Urrutia es un comportamiento terco de sus autoridades, “sin argumento ni fundamento”.

Erazo enfatizó que persiguiendo a dos magistrados de un órgano electoral no está garantizando elecciones libres y transparentes, como lo expresó el portavoz de la Fiscalía, Yuri Mora al anunciar que solo esperan que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) envié de inmediato la resolución donde declara inadmisible el antejuicio que había sido solicitado días atrás por parte del MP, para proceder a presentar el requerimiento fiscal contra los funcionarios electorales.

“Advertíamos que este iba a ser el final de la solicitud de antejuicio porque esto es a todo juicio, la instrumentalización de los órganos operadores de justicia para neutralizar a los órganos electorales”, dijo.

Para Erazo, el Ministerio Público está siendo instrumentado, en contra de los intereses de la sociedad hondureña en este caso, “está en contra el principio republicano de representación o de democracia representativa y está ingiriendo desde la seguridad pública desde ese rango constitucional para tratar de intimidar y aceptar miedo a través de la persecución penal”. VC