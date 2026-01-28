MP logra que más bienes de origen ilícito pasen a favor del Estado en caso Barralaga

Tegucigalpa – En seguimiento al caso relacionado con el clan Barralaga, la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) logró la privación definitiva de más bienes de origen ilícito pertenecientes al exsubcomisionado de Policía Jorge Alberto Barralaga Hernández.

Entre los bienes privados definitivamente se encuentran dos bienes inmuebles valorados en seis millones quinientos cincuenta y ocho mil ciento ocho lempiras (L 6,558,108.00), 22 productos financieros y 85 bienes muebles con un valor estimado de diecinueve millones seiscientos unos mil cuatrocientos veintiún lempiras (L 19,601,421.00).

[LEER] Sobreseído el exoficial Jorge Barralaga por decreto 93-2021

Esta acción penal se origina en julio de 2017 contra el exsubcomisionado de Policía Jorge Alberto Barralaga Hernández, su esposa Reyna Elizabeth Ayala Reyes (actualmente prófuga), su hijo Jorge Alberto Barralaga Rivera (condenado), así como otros familiares y socios, entre ellos Montse Paola Fraga, vinculada sentimentalmente con el narcotraficante Wilter Neptalí Blanco Ruíz, identificado como líder del Cártel del Atlántico y posteriormente condenado en los Estados Unidos.

Las investigaciones determinaron la existencia de movimientos financieros atípicos, transferencias bancarias y otras transacciones no justificadas realizadas por Barralaga Hernández, su núcleo familiar y personas vinculadas, por un monto superior a los dos mil millones de lempiras.

En el caso específico de Jorge Alberto Barralaga Rivera, hijo del exsubcomisionado, y su esposa Carmen Alejandra Sarmiento, ambos condenados mediante procedimiento abreviado por el delito de lavado de activos, comprobándose la realización de movimientos financieros injustificados por un monto aproximado de seiscientos veintiséis millones setecientos setenta y cinco mil quinientos ochenta y siete lempiras con trece centavos (L 626,775,587.13).

En abril de 2024 la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobreseyó al exoficial de la Policía Nacional, Jorge Barralaga, y la ciudadana Montse Paola Fraga tras declarar con lugar los recursos de casación interpuestos por la defensa. JS