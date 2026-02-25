MP logra prisión preventiva contra segundo acusado del asesinato del líder Lenca Pablo Hernández

San Pedro Sula – El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) de la Regional del Norte, logró la prisión preventiva contra un segundo implicado en el asesinato del líder indígena y comunicador social Pablo Hernández Rivera. El hecho criminal ocurrió el pasado 9 de enero de 2022 en la aldea Tierra Colorada, perteneciente al municipio de San Marcos de Caiquín, en el departamento de Lempira.

La resolución judicial fue emitida en audiencia inicial, contra Evin Noel Sales Ayala, quien contaba con una orden de captura pendiente por el delito de asesinato en perjuicio de Pablo Isabel Hernández Rivera. Al momento de su fallecimiento, la víctima se desempeñaba como director de la radio comunitaria Tenán y era reconocido como un destacado defensor de la tierra y los derechos humanos en la zona.

Pablo Isabel Hernández Rivera poseía una amplia trayectoria como líder lenca, coordinador de comunidades eclesiales de base de la iglesia católica e impulsor de la Universidad Indígena y de los Pueblos. Asimismo, ostentaba los cargos de presidente de la Auxiliaría de la Vara Alta de Caiquín y de la Red de Agroecólogos de la Biosfera Cacique Lempira Señor de las Montañas.

El imputado, Sales Ayala, logró evadir la justicia por cuatro años hasta que las autoridades policiales hicieron efectiva su captura. Tras ser presentado ante los tribunales correspondientes, se le dictó el auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva, la cual deberá cumplir en el Centro Penal de Santa Rosa de Copán.

Anteriormente, mediante un procedimiento abreviado, fue condenado José Isaías Melgar Cortéz a una pena de 25 años de reclusión tras aceptar su participación en el asesinato del líder comunitario. Melgar Cortéz había sido capturado en junio de 2023 en una operación dirigida por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), en el mismo lugar de los hechos. JS