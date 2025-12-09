MP investiga cinco denuncias por supuestos delitos electorales tras comicios del 30 de noviembre

Tegucigalpa – El portavoz del Ministerio Público (MP), Yuri Mora, informó que hasta la fecha se han recibido cinco denuncias relacionadas con presuntos delitos electorales ocurridos durante las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, las cuales ya se encuentran en proceso de investigación.

Mora detalló que entre los casos más relevantes figura una denuncia sobre la manipulación maliciosa de números en cuadernos de votación, situación que fue alertada por ciudadanos y delegados en el centro de votación correspondiente.

Asimismo, mencionó que en otro expediente se investiga la presencia de personas que portaban credenciales falsas y que lograron infiltrarse en las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Otro de los casos se registra en el municipio de Yuscarán, donde también se habrían reportado irregularidades durante la jornada electoral.

El portavoz explicó que en las últimas horas se han presentado nuevas denuncias, las cuales están siendo analizadas preliminarmente en el módulo de recepción del MP. “Por lo general, se solicitan más pruebas y se cita a los involucrados antes de decidir si el caso es turnado a los fiscales para una investigación formal”, precisó Mora.

Además, recordó que algunos ciudadanos optan por acudir directamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) o al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), por lo que también se debe verificar si estas denuncias corresponden ser trasladadas al Ministerio Público.

El pueblo hondureño acudió a las urnas el pasado 30 de noviembre en un proceso catalogado por observadores nacionales e internacionales como una muestra de civismo. Sin embargo, el contexto postelectoral se ha visto empañado por fallas en el sistema de transmisión de resultados, lo que mantiene al país en incertidumbre una semana después de los comicios.

Ante la revisión en curso de actas con inconsistencias, se espera que, de confirmarse delitos electorales, se deduzcan las responsabilidades correspondientes para garantizar la transparencia y la legalidad del proceso.LB