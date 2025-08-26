MP interpone requerimiento fiscal contra exempleados del IP y directivos de fundación por supuesto fraude de L.39.5 millones

Tegucigalpa- El Ministerio Público interpuso un requerimiento fiscal contra exempleados de la Unidad Coordinadora de Proyectos del Instituto de la Propiedad y directivos de una fundación por defraudar por L 39.5 millones al Estado.

Según las investigaciones del Ministerio Público utilizaron el fideicomiso SITEC para desviar fondos mediante un falso proyecto que nunca se ejecutó.

La acción es contra seis personas, cuatro de ellas exempleados del Instituto de la Propiedad y dos miembros de la Fundación Ayudando con Amor.

De acuerdo con la investigación estas personas se coludieron para cometer el fraude.

El Ministerio Público pidió que se liberara orden de captura contra los imputados. IR