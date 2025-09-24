MP inicia operativo previo a la Semana Morazánica para proteger economía y derechos de consumidores

Tegucigalpa – El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial del Consumidor y Adulto Mayor (FEDCV) realiza un operativo a nivel nacional previo a la Semana Morazánica, con el propósito de proteger la economía, la salud y los derechos de los consumidores.

-El operativo se extenderá por los próximos tres días, anunció la dependencia estatal.

Asimismo, garantizar el respeto a los adultos de tercera y cuarta edad conforme a lo establecido en la ley, indicó el MP.

Esta actividad inicia este miércoles y concluye el viernes 26, en coordinación con la Dirección de Protección al Consumidor (DPC), Agencia Reguladora Sanitaria (ARSA), Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y personal de Justicia Municipal.

Entre las inspecciones se verificará unidades de transporte público en las principales salidas del país para verificar tarifas, descuentos y el trato digno a los adultos mayores.

También, se supervisan mercados, supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias a fin de prevenir la comercialización de productos y/o medicamentos vencidos y expongan un riesgo a la salud de los consumidores.

Del mismo modo, inspecciones en centros de recreación, restaurantes, hoteles para constatar el cumplimiento de medidas de higiene, tarifas y descuentos establecidos en la ley del adulto mayor.

El Ministerio Público exhortó a la población a denunciar cualquier irregularidad o adulteración de precios a través de las instituciones correspondientes. (RO)