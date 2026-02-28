MP inicia investigación sobre presuntas irregularidades en brigada de médicos cubanos

Tegucigalpa – El Ministerio Público anunció este viernes el inicio de una investigación de oficio por presuntas irregularidades en contratación vinculada a médicos cubanos.

A través de un comunicado, comunicó que está investigando las denuncias que señalan la posible inclusión de personal no sanitario en las brigadas de médicos cubanos en Honduras.

Las autoridades de la Secretaría de Salud han afirmado que en la brigada de médicos cubanos había electricistas, economistas, deportistas y especialistas en telecomunicación.

(LEER): Dentro de la brigada de médicos cubanos había hasta electricistas, revela viceministro de Salud

El ente acusador del Estado designó con la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) se encargará de verificar los hechos denunciados y determinar si en dichos procesos se incurrió en irregularidades administrativas o comisión de delitos.

La investigación comprenderá el análisis de los procedimientos de contratación y van a revisar documentos e identificar a las personas responsables de la autorización, gestión y supervisión de los procesos.

Según el viceministro de Salud, Eduardo Midence, la brigada de médicos cubanos consistía de 172 personas, exigían viviendas particulares y se invertía mil 600 dólares mensuales. AG