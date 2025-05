MP tendrá más rigurosidad para identificación de cadáveres luego entregar un cuerpo equivocado

Tegucigalpa – Autoridades del Centro Médico Legal de Ciencias Forenses, adscrito al Ministerio Público, informó este jueves que serán más rigurosos en los procesos de identificación de entrega de cuerpos luego que en los últimos días entregaran un cadáver equivocado.

Así lo informó la oficial de comunicaciones del MP, Lorena Cálix, y detalló que por órdenes del director de Medicina Forense, Mario García, a partir de la fecha serán más rigurosos los procedimientos de identificación y entrega de los cuerpos.

Además, se ordenó la investigación y análisis de las conductas que pudieron ser negligentes o no por parte del personal de la dirección de Medicina Forense que concretamente participó en la entrega de este cuerpo, que –según Cálix– se agotó el procedimiento para el mismo.

En las últimas horas, una familia se presentó al medio televisivo HCH para denunciar que recibieron un cadáver equivocado al que le dieron sepultura con la sorpresa que después apareció vivo el supuesto fallecido.

De acuerdo a los hechos, la señora Adriana Flores Lanza, identidad 0801-1976-00519, firmó y estampó su huella sobre una persona que buscaba en las instalaciones de la morgue capitalina.

La mujer buscaba afanosamente a Constantino Molina Flores, que estaba en calidad de desaparecido, y luego de la aplicación del método científico de odontograma forense dio positivo, es decir que la misma denunciante luego de ver fotografías y seguir los procedimientos establecidos dio por válida la identificación de la persona.

“La denuncia tiene una cierta verdad porque en todo momento lo que ella no manifestó es que sí tuvo la oportunidad de ser informada y ver fotografías de la persona supuestamente fallecida, luego firma y coloca su huella”, relató Cálix al medio de comunicación donde se generó la denuncia.

La familia lo que le exige a Medicina Forense es que asuma los gastos en que incurrieron al enterrar un cuerpo equivocado.

De su lado, Adriana Flores relató que “a mí no me enseñaron el cuerpo, me dijeron que había uno que fue encontrado por Villas del Sol que fue atropellado por un carro al andar bajo los efectos del alcohol. Fue así que le mostré una foto de él a la persona y me contestó la muchacha puede ser que sea él. Luego de todas las coincidencias me dijeron que no lo podían mostrar porque era prohibido, logramos conseguir un ataúd con el programa de la Funeraria del Pueblo”.

Agregó que le dijeron que no abriera el ataúd porque el cuerpo estaba irreconocible y estaba en el interior de una bolsa. “Cuando estábamos echándole las últimas palabras de tierra en la tumba, nos entró una llamada informándonos que él estaba vivo, que se encontraba en Alcohólicos Anónimos… entonces terminamos de enterrarlo. No le echo la culpa a los que me ayudaron en la morgue, pero gastamos en el transporte, flores y otros gastos”, dijo la denunciante. JS