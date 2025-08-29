MP formaliza y amplía acusación para implicados en asesinato de Juan López

Tegucigalpa – El Ministerio Público formalizó los cargos contra tres implicados en el asesinato del ambientalista Juan López.

Además, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), amplió la acusación por el delito de asociación para delinquir.

En ese contexto, se prevé que el juez emita la resolución y eleve la causa a juicio oral y público el próximo 02 de septiembre.

El ambientalista Juan López fue ultimado el pasado 14 de septiembre de 2024 de varios disparos cuando salía de la iglesia a la que se congregaba, la cual está ubicada en la colonia Favio Ochoa de Tocoa.

López tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2023.

Sin embargo, nunca gozó de protección y su vida fue arrebatada al salir de una iglesia en Tocoa, Colón, norte de Honduras.

Cabe señalar, que la audiencia preliminar contra los tres acusados en el asesinato del ambientalista se ha reprogramado seis veces. PD