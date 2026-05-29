MP exhumará cuerpos de 20 campesinos asesinados en Colón

Tegucigalpa – Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público (MP) confirmó este viernes que esta dependencia solicitó a un juzgado con jurisdicción nacional la exhumación de 20 cuerpos de campesinos asesinados en una masacre, en la comunidad de Rigores en Trujillo, Colón, Caribe de Honduras.

“La fiscalía busca tener acceso a información importante que puede llevar a conclusiones los expediente de investigación criminal”, explicó.

El juzgado ya dictó una resolución positiva, por lo que, se procederá a cumplir con esta acción, acotó la portavoz del MP.

Lo que se busca con esta acción es un informe técnico-forense para proporcionar información a los fiscales que están enfrente de la investigación, dijo la portavoz.

Omitió la fecha en que se realizará la exhumación ya que no se quiere entorpecer la investigación, dijo.

El pasado 21 de mayo 20 personas fueron asesinadas este jueves en una masacre registrada en la comunidad de Rigores en Trujillo, Colón, Caribe de Honduras.

La Policía estableció preliminarmente que la disputa entre bandas por pelea de la fruta sería el motivo de la matanza en esa zona caribeña de Honduras.

No obstante, con la exhumación se podrá tener acciones concluyentes en este caso, zanjó Cálix.