¿Sigue la persecución? MP emplaza al pleno del CNE para que entregue informes

Tegucigalpa – El Ministerio Público emplazó este martes al pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que entregue las copias de los informes electorales.

Una nota que envió la unidad de delitos electorales del Ministerio Público a los consejeros del CNE que en un plazo de tres horas remita la copia o los informes sobre los resultados y conclusiones en las pruebas técnicas realizadas por la empresa Grupo ASD.

Cabe recordar que esta empresa fue adjudicada para encargarse del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP), previo, durante y después de los comicios generales 2025.

Asimismo, solicitó las copias o informes realizados por la comisión de seguimiento y la auditoría externa sobre el sistema TREP.

Igualmente, pidió que en un período de tres días, el CNE remita la copia del respaldo documental cuando se desarrollaba el escrutinio especial y el estado actual de las impugnaciones, nulidades y reclamos presentados. AG