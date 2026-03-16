MP ejecuta operación antidrogas con 26 allanamientos y erradicación de cultivos ilícitos en 10 departamentos

Tegucigalpa- El Ministerio Público de Honduras, a través de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico y en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, ejecuta este día una operación antidrogas a nivel nacional que incluye allanamientos de morada, inspecciones en sitios públicos y erradicación de cultivos ilícitos en diferentes regiones del país.

–La ofensiva también tiene énfasis contra estructura criminal que recibe cargamentos de cocaína desde Colombia en La Mosquitia

Las acciones cuentan con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Honduras y se desarrollan como parte de investigaciones dirigidas por la DLCN para responder a denuncias ciudadanas y combatir estructuras criminales vinculadas al tráfico de drogas y delitos conexos.

Los operativos se realizan de forma simultánea en los departamentos de Gracias a Dios, Cortés, Copán, Santa Bárbara, Atlántida, Colón, Olancho, Choluteca, El Paraíso y Comayagua.

Allanamientos y erradicación de cultivos

Durante la operación se ejecutan 26 allanamientos de morada, tres inspecciones en sitios públicos, además de la erradicación de tres plantaciones de marihuana y el aseguramiento de tres cultivos de arbustos de coca.

Las autoridades buscan recolectar indicios como droga, dinero en efectivo, documentación y otros elementos probatorios que permitan fortalecer las investigaciones en curso contra redes dedicadas al narcotráfico.

Investigación contra estructura criminal

Operación antidrogas: #MP ejecuta allanamientos en 10 departamentos, y lanza ofensiva contra estructura criminal que recibe cargamentos de cocaína desde Colombia en La Mosquitia https://t.co/4SmcsR3R7x pic.twitter.com/4Yhfuh1DlG — Ministerio Público (@MP_Honduras) March 16, 2026

Como parte de estas diligencias, el Ministerio Público realiza siete allanamientos en Gracias a Dios, Atlántida y Cortés relacionados con una estructura criminal que presuntamente recibía grandes cargamentos de cocaína que ingresaban al país por vía aérea y marítima desde Colombia y otras zonas de Sudamérica, utilizando La Mosquitia como punto estratégico.

De acuerdo con las investigaciones dirigidas por detectives de la DLCN, la organización sería liderada por una pareja, que coordinaba la recepción de los cargamentos de droga y utilizaba negocios como fachada para el lavado de dinero producto de las actividades ilícitas.

Las diligencias también apuntan a que varios de los investigados tendrían vínculos con el presunto narcotraficante Rosbin Leonardo Duarte Elvir, a quien el Ministerio Público, a través de la FESCCO y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, le aseguró bienes durante las operaciones Operación Estigia I y Operación Estigia II, desarrolladas en 2017 y 2022.

El Ministerio Público indicó que las acciones continuarán en las próximas horas como parte de la estrategia para desarticular estructuras del narcotráfico que operan en el país.LB