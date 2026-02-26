MP ejecuta allanamientos contra la estructura criminal “Los Mendoza” en Lempira

Tegucigalpa- El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), coordina este jueves ocho allanamientos de morada en el municipio de Piraera, Lempira, dirigidos contra una organización criminal conocida como “Los Mendoza”.

A esta estructura se le investiga por su presunta participación en delitos de tráfico de drogas, armas y explosivos, así como por vínculos con el tráfico de personas. Según las indagaciones, el grupo tendría presencia en los departamentos de Intibucá, Lempira, Copán y Ocotepeque.

De acuerdo con las autoridades, también se les relaciona con la desaparición de varias personas en el municipio de San Antonio, Intibucá, hechos ocurridos el 18 de diciembre de 2023. Las hipótesis apuntan a que cinco personas habrían sido asesinadas en ese contexto.

El objetivo de los allanamientos es recolectar indicios vinculados a actividades ilícitas como tráfico de drogas, armas, municiones, explosivos y lavado de activos, además de ejecutar órdenes de captura contra presuntos integrantes de la estructura.

Cabe recordar que el pasado 28 de enero de 2026, el Ministerio Público realizó una operación contra este mismo grupo, en la que decomisó cocaína, armas de fuego de uso permitido y prohibido, granadas de fragmentación, municiones de distintos calibres y chalecos antibalas, todo mediante allanamientos con orden judicial.

Los operativos actuales se desarrollan con el acompañamiento de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), el Comando de Fuerzas Especiales y otras unidades de la Policía Nacional.

Las acciones forman parte de la estrategia fiscal orientada a desarticular estructuras dedicadas al crimen organizado que operan en el occidente del país.LB