MP ejecuta más capturas por pagos a planillas fantasmas en IHSS ¿Y los grandes?

Tegucigalpa – El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó las capturas de Dilcia María Gutiérrez, Miriam Yolanis Cabieles Murillo y Saida Celenia Cabieles Murillo, vinculadas al saqueo de las finanzas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Recursos que debían ser para la atención a los derechohabientes fueron desviados para el pago de una plantilla fantasma, revelándose así prácticas ilícitas en una institución que, tras haber sido saqueada en el pasado, sigue siendo escenario de actos corruptos.

Como se recordará en febrero de 2025 el MP presentó requerimiento fiscal por delitos relacionados con fraude, falsificación de documentos públicos y falsificación de sellos y otros efectos timbrados contra Suyapa Isabel Carranza Rodríguez y Eliana Yessenia Bonilla López, exempleadas del Departamento de Compensación Salarial del IHSS, junto a otras veinte personas que se hicieron pasar por médicos falsos, aunque en realidad eran amas de casa y jornaleros. Estás personas habrían participado en un esquema de corrupción que provocó un perjuicio económico de L. 1, 827,374.02.

De acuerdo a las investigaciones, en marzo de 2024 las exempleadas del departamento de Compensación Salarial ingresaron al sistema una plantilla fantasma (compuesta por 20 personas) con un salario mensual de 35,000 lempiras.

Para consumar el fraude falsificaron la firma y sello de la subjefa de Personal con el fin abrir las cuentas bancarias y realizar el respectivo pago, una vez depositado los fondos estos falsos médicos se presentaron a una agencia bancaria y retiraron el dinero. JS