MP ejecuta allanamientos y capturas contra implicados en sustracción electrónica a grupo ferretero en SPS

San Pedro Sula-El Ministerio Público a través de sus dependencias efectúan nueve allanamientos de morada en Cortés y Comayagua, en contra de varias personas implicadas en el acceso no autorizado a sistemas informáticos que a raíz de ello sustrajeron dineros de la cuenta de un empresario ferretero.

La acción la ejecutan la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática (FEPROSI) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Conforme a los investigado por la ATIC en agosto del año anterior el propietario de un grupo ferretero fue objeto de una estafa electrónica al vulnerar el sistema informático de una cuenta bancaria de la que sustrajeron más de 600 mil lempiras, logrando bloquear otras transferencias por 400 mil lempiras.

Es así que varios de los acusados recibieron transferencias no autorizadas directamente de la cuenta del ofendido, realizaron estos a su vez transferencias a terceros las cuales distribuyeron en montos que van desde los 40 a 300 mil lempiras, que sí fueron retirados.

De la dinámica de los hechos se pudo determinar que los imputados al momento de recibir el dinero en sus cuentas bancarias, algunos procedieron a realizar inmediatamente el retiro del efectivo y otros realizaron transacciones interbancarias (ACH) entre ellos mismos.

El requerimiento fiscal por los delitos de asociación para delinquir y receptación del delito de estafa fue interpuesto en el juzgado en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, por lo que una vez ejecutadas las capturas los sospechosos serán remitidos a la capital.

En estos operativos se confirma la captura de nueve personas en San Pedro Sula, Santa Cruz de Yojoa y Comayagua tras su vinculación con los delitos cibernéticos. IR