MP ejecuta allanamientos para la desarticulación de estructura criminal vinculada a homicidios, tráfico de drogas y armas

Tegucigalpa.- El Ministerio Público a través de sus dependencias ejecuta de manera simultánea 13 allanamientos de morada en distintos sectores de Choloma, Cortés, contra una organización delictiva que opera en todo ese corredor.

La operación se desarrolla en el marco de un expediente por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de drogas, tráfico de armas y homicidios, vinculados además al desaparecimiento forzoso de personas; acciones que tienen como objetivo desarticular una estructura criminal liderada por un sospechoso, al que se le vinculan distintos hechos violentos en la zona.

Las acciones son ejecutadas a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Conforme a las diligencias de la ATIC y como resultado de las investigaciones se logró identificar a integrantes de una estructura organizada delictiva, así como inmuebles de interés investigativo, que sirven como lugares de planificación o centros de acopio, obteniéndose así la autorización judicial para la ejecución de los allanamientos e inspecciones en los inmuebles.

Otro de los propósitos de estos operativos es localizar y asegurar indicios relacionados con los delitos investigados, individualizar e identificar miembros de la estructura criminal, afectar las capacidades operativas y logísticas de la organización delictiva y fortalecer el proceso investigativo para futuras acciones judiciales. IR