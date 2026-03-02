MP ejecuta allanamientos contra red de narcotráfico a la que la ATIC le incautó más de 2.8 toneladas de cocaína

Tegucigalpa- El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecuta ocho allanamientos de morada y tres inspecciones en los departamentos de Atlántida, Cortés e Islas de la Bahía, en contra de una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y la administración de bienes ilícitos en la zona norte y nororiental del país.

La investigación tiene su origen en la incautación de 2,835 kilos de cocaína realizada el 21 de abril de 2024 por FESCCO y ATIC, cargamento que fue interceptado en altamar en el sector denominado Tasbarraya, en el departamento de Gracias a Dios.

La droga era transportada en una lancha tipo “go fast” registrada como “Ismael”, en una operación coordinada con la Fuerza Naval de Honduras (FNH).

Identificación de líderes y logística

De acuerdo con las autoridades, agentes contra el crimen organizado de la ATIC, mediante análisis de información técnica y labores de vigilancia, lograron vincular directamente a varias personas encargadas de la logística de los cargamentos.

Las investigaciones permitieron identificar a los presuntos líderes de esta organización independiente, quienes coordinaban el traslado de droga desde Colombia hacia territorio hondureño.

Asimismo, producto del análisis financiero, se determinó que el supuesto cabecilla de la estructura presenta un incremento patrimonial desmedido e injustificado, reflejado en la adquisición de bienes muebles, inmuebles y vehículos.

Seguimiento a incautaciones

El Ministerio Público reiteró su compromiso de continuar combatiendo las organizaciones del crimen organizado dedicadas al tráfico transnacional de drogas, dando seguimiento estratégico a los casos derivados de incautaciones de cocaína e identificando a todos los involucrados en estas actividades ilícitas.

Los operativos se desarrollan con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y de la Fuerza Naval de La Ceiba.LB