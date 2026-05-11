MP ejecuta 19 allanamientos contra estructura de la Pandilla 18 por extorsión, drogas y terrorismo

Tegucigalpa- El Ministerio Público, a través del Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas y Asociaciones para Delinquir y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecuta 19 allanamientos de morada, inspecciones y recolección de indicios en el marco de una investigación contra supuestos integrantes de la estructura criminal conocida como Pandilla 18.

Las acciones operativas son coordinadas por el Centro Antipandillas Transnacional (CAT), adscrito a la ATIC, con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en los departamentos de Francisco Morazán y Choluteca.

Durante los operativos se ejecutarán órdenes de captura y diligencias investigativas derivadas de un requerimiento fiscal por los delitos de asociación para delinquir, extorsión, tráfico agravado de drogas y terrorismo.

De acuerdo con las investigaciones, iniciadas a mediados de 2023, los supuestos pandilleros mantenían el cobro de extorsión a comerciantes y locatarios de una plaza comercial, además de operar células dedicadas al sicariato, venta y distribución de drogas.

Las autoridades indicaron que mediante las pesquisas desarrolladas por el CAT se logró identificar al supuesto principal cabecilla de la estructura, quien presuntamente giraba instrucciones a líderes de distintos sectores para someter mediante amenazas a muerte a propietarios de negocios y obligarlos a pagar extorsiones.

El Ministerio Público señaló que el objetivo de estas acciones es desarticular la estructura criminal y debilitar las operaciones de grupos organizados que generan violencia y temor en la población hondureña.LB