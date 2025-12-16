MP divulga transcripciones de nuevos audios vinculados a fraude del proceso electoral

Tegucigalpa – El Ministerio Público divulgó este martes las transcripciones de los nuevos audios que recibió en las últimas horas que supuestamente evidencia una “Notitia Crimini” del proceso electoral del 2025.

Una Notitia Crimini es la revelación de la comisión de un hecho presuntamente delictivo, según la Fiscalía.

El ente acusador del Estado señaló que la unidad de delitos electorales recibió los audios el lunes a las 5:57 de la tarde, y que se encargará de investigar este hecho.

A continuación Proceso Digital reproduce el comunicado del Ministerio Público: