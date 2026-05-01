MP decomisa dinero en allanamiento a inmueble en SPS en caso implicado a Koriun

Tegucigalpa – El Ministerio Público comunicó este viernes que se hizo un allanamiento a un bien inmueble vinculado al caso de Koriun Inversiones en una zona residencial de la ciudad de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

El portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Jorge Galindo, informó que el bien inmueble es utilizado por una persona vinculada a este caso.

Señaló que la persona está siendo investigada por la comisión del delito de asociación para delinquir.

Durante la operación, el investigado logró evadir a los agentes de la ATIC, huyendo en un vehículo deportivo y dañar el acceso a la residencia y vehículos institucionales y particulares.

Seguidamente, dejó el vehículo deportivo y se subió a otro, donde lo esperaba otra persona.

Galindo indicó que en el bien inmueble se encontró y se decomisó 277 mil 762 lempiras, 590 pesos mexicanos, una contadora de dinero, una computadora y dos vehículos (entre ellos, en el que huyó y quedó semi destruido).

Comentó que la persona prófuga pertenecía a la estructura detrás de la estafa de Koriun Inversiones.

Sostuvo que se está vigilando las cámaras de seguridad del lugar para vigilar la ruta por donde huyó esta persona para darle captura. AG