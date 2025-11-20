MP debe recordar que su legitimidad se sostiene en respeto a la ley y no en carácter mediático: presidente de abogados

Tegucigalpa – El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, señaló en las últimas horas que el Ministerio Público debe de recordar que su legitimidad se sostiene en el respeto irrestricto a la ley, y no en temas de carácter mediático.

Solórzano se refirió a la divulgación de audios sobre una supuesta conspiración de fraude electoral entre la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López; el diputado Tomás Zambrano y un militar de las Fuerzas Armadas.

Sostuvo que debe haber un análisis jurídico sobre la validez, obtención y autenticidad de la prueba en el proceso penal hondureño en defensa del sistema de justicia y Estado de derecho.

El profesional del derecho indicó que la actividad probatoria y su validez constituyen uno de los pilares esenciales del proceso penal.

Citó que el Código Procesal Penal como las normativas del Ministerio Público establecen parámetros estrictos sobre cómo debe obtenerse, incorporarse, practicar y valorar cualquier medio de convicción, especialmente cuando se trata de audios, grabaciones, escuchas o comunicaciones privadas cuya procedencia o autenticidad no está debidamente acreditada.

Solórzano puntualizó que toda prueba obtenida sin respeto a los derechos y garantías constitucionales mediante formas prohibidas por la ley es inadmisible.

Añadió que estos medios de prueba incluyen audios filtrados de origen desconocido, escuchas o grabaciones sin orden judicial, material entregado por terceros sin acreditar la cadena de custodia y comunicaciones privadas.

Recordó que cuando el Ministerio Público recibe una prueba sea estos audios, videos, documentos o cualquier medio de prueba su deber no es publicarla, filtrarla, ni anticipar conclusiones, sino: registrar formalmente su recepción, confirmar la autenticidad, solicitar pericia técnica, asegurar cadena de custodia, abrir o no una investigación con criterios objetivos y no divulgarlas.

Subrayó que cuando se publiquen, difunden o quieren hacer una investigación en material sin dictamen pericial, sin cadena de custodia o sin orden de detención.

El presidente del CAH apuntó que los hondureños merecen procesos basados procesos basados en evidencia seria, científica y verificable.

Las instituciones como el Ministerio Público deben recordar que su legitimidad se sostiene en el respeto irrestricto a la ley, no en temas de carácter mediático, remarcó.

“En ningún país del mundo, ni de nuestra región los procesos judiciales y acciones penales generan tanta incertidumbre, al punto que nos exhiben como un mal ejemplo a estudiar”, aseveró.

Finalmente, manifestó que su opinión responde a que no debe callarse y solo es defender el Estado de derecho y no temer por alzar la voz. AG