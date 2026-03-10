MP debe de presentar un requerimiento fiscal contra el expresidente del CN: Gabriela Castellanos

Tegucigalpa– La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, señaló que el Ministerio Público debe presentar requerimiento fiscal en contra del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

“Ojalá que lleguen al Ministerio Público como investigados, no solamente en juicio político, porque conocemos, en el caso del expresidente del Congreso Nacional Luis Redondo, cuánto mal le hizo a este país… y las investigaciones, nosotros lo desconocemos”, detalló.

Agregó que ojalá que no solamente llegue como en calidad de testigo, porque el pueblo exige que llegue al Ministerio Público como investigado y que se le presente requerimiento fiscal, resaltó.

Las declaraciones de Castellanos son ante la comparecencia que debe de realizar el próximo jueves el expresidente del Congreso Nacional Luis Redondo y el exsecretario del legislativo, Carlos Zelaya.

Las defensas en el caso “Chequesol” solicitaron la comparecencia de ambos exdiputados para esclarecer el mismo.

Hasta el momento se desconoce si ambos exdiputados se encuentran en el país. IR