MP culmina exitosamente curso de inducción para 60 nuevos fiscales

Tegucigalpa – En el marco del proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Ministerio Público (MP) a través de la Escuela de Formación «Orlan Arturo Chávez» culminó exitosamente curso de inducción dirigido a 60 nuevos fiscales, como parte del fortalecimiento institucional.

Este proceso formativo tuvo como objetivo brindar a los participantes los conocimientos fundamentales en materia jurídica, ética profesional, procedimientos penales y técnicas de investigación, necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Durante el desarrollo del curso, profesionales especializados compartieron herramientas clave para la correcta aplicación de la ley, del mismo modo, en materia de derechos de pueblos indígenas y afro hondureños con enfoque de derechos humanos y trato diferenciado.

En la clausura participaron: EL Subdirector de Fiscales, abogado Víctor Carrasco, el director de la Escuela de Formación, doctor Carlos David Cálix Vallecillo y los miembros de la comisión de selección y propuesta de fiscales, los abogados Mercedes Dubón y David Amaya.

Las autoridades del Ministerio Público destacaron la importancia de este curso de inducción, señalando que contribuye a garantizar un servicio fiscal más eficiente, transparente y orientado a la defensa de los intereses de la sociedad. JS