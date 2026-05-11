MP confirma suspensión de construcción de los hospitales de Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara

Tegucigalpa – El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó este lunes que el ente acusador ordenó la suspensión de la construcción de tres hospitales que eran financiados con fondos nacionales.

“Estos son tres hospitales de la red solidaria, eso quiere decir que los fondos de la construcción son fondos nuestros, y son los de Salamá, Santa Bárbara y Ocotepeque”, dijo a periodistas.

Mora manifestó que la Fiscalía para el Combate a la Transparencia y a la Corrupción Pública para conformar un equipo integrado por fiscales, auditores e ingenieros para determinar lo que está sucediendo.

Asimismo, informó que el Ministerio Público solicitó ante un juez una medida de neutralización de los efectos del delito.

“El Ministerio Público le ha pedido ante un juez, y el juez ha otorgado que se pare por el momento o temporalmente la construcción de estos tres hospitales para que el Ministerio Público investigue si hay un delito y quienes son los responsables”, explicó.

Señaló que está implicado más de dos mil millones de lempiras en la construcción de los tres hospitales, y el ente acusador del Estado quiere asegurar si no ha habido fraude, mal manejo de fondos o irregularidades en la construcción.

Indicó que el MP está solicitando toda la documentación del proyecto de edificación de los tres hospitales.

(LEER): MP y TSC nos han ordenado detener la construcción de tres hospitales financiados con fondos nacionales: Asfura

Durante el fin de semana, el presidente Nasry Asfura informó que el MP y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ordenaron la suspensión de la construcción de estos tres hospitales.El TSC está investigando la construcción de estos tres hospitales por presuntas irregularidades. AG