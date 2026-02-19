MP confirma investigaciones a alcaldías e instituciones del Estado por pasadas administraciones

Tegucigalpa – El Ministerio Público está investigando varias alcaldías e instituciones del Estado a nivel nacional por distintos comisión de ilícitos, confirmó este jueves el portavoz Yuri Mora.

“El Ministerio Público a través del circuito de fiscalía anticorrupción lleva muchos casos investigativos de supuestas irregularidades en diferentes alcaldías a nivel nacional”, dijo Mora.

Comentó que se está investigando las pasadas administraciones de las municipalidades y las anteriores a estas.

Indicó que no tiene el detalle del número exacto de alcaldías que son investigadas debido a que cada fiscalía regional lleva diferentes procesos.

Mora señaló que los delitos están relacionadas a corrupción, criminalidad organizada y daños al patrimonio cultural.

En cuanto a las instituciones del Estado, Mora manifestó que las investigaciones son por diferentes delitos como abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. AG