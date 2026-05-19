MP cita a seis diputados, entre actuales y exlegisladores, por investigación sobre proceso electoral

Tegucigalpa – El portavoz del Ministerio Público (MP), Yuri Mora, informó este martes que un total de seis personas, entre ellas cuatro diputados en funciones y dos exdiputados, han sido citados a comparecer en el marco de una investigación relacionada con decisiones tomadas por la comisión permanente que lideró Luis Redondo y que se relaciona con el proceso electoral de 2025.

Mora detalló que inicialmente eran cinco los citados, pero la cifra aumentó a seis en las últimas horas. Entre los congresistas actuales mencionó a los diputados Fabricio Sandoval, Linda Donaire, Edgardo Castaña y Kritza Pérez, ésta última recién recibió la notificación oficial.

Asimismo, indicó que los exdiputados Carlos Raudales y Juan Barahona han sido convocados para presentarse este miércoles en las instalaciones del Ministerio Público, específicamente ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública.

El portavoz explicó que todos los señalados han sido citados en condición de investigados, con el objetivo de garantizarles el derecho a la defensa dentro de un proceso administrativo en curso.

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En el caso de los actuales diputados, señaló que por su investidura se contemplan mecanismos especiales para la toma de declaraciones, mientras que los exlegisladores deberán comparecer directamente ante la Fiscalía hondureña.

Agregó que estas seis personas son las que hasta ahora han sido notificadas oficialmente, aunque no descartó que en el transcurso del día se giren nuevas citaciones a otros involucrados en la investigación.

En cuanto al origen del caso, aclaró que las indagaciones se centran en las decisiones adoptadas por la comisión permanente vinculada al proceso electoral anterior, subrayando que esta investigación no guarda relación con la elección del Fiscal General Johel Zelaya.

Finalmente, el portavoz reiteró que el Ministerio Público continúa avanzando en las diligencias para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades. JS