MP asiste a familia y logra identificación de restos de niña indígena tolupán

Tegucigalpa – El Ministerio Público asistió a una madre indígena tolupán que vivió la muerte de su bebé en condiciones que se investigan por parte de las autoridades.

En ese sentido, la Sección de Identificación Humana de la Dirección de Medicina Forense procedió a la entrega de los restos mortales de la pequeña de un año de edad, a su madre Teresa Antolina Soto, perteneciente a la tribu “La Ceiba”, de la wtnia Tolupán.

Fiscales adscritos documentaron el expediente administrativo que corresponde con el acompañamiento del Consejo Directivo de Tribu, “La Ceiba” de la Montaña de la Flor, Orica departmento de Francisco Morazán.

Los restos de la pequeña indígena tolupán fueron trasladados por personal del MP hasta su lugar de origen.

La fiscalía señala que además de la actividad estrictamente investigativa y jurisdiccional que realiza la Fiscalía, servidores del MP también realizan tareas de apoyo y gestión en pro de la protección y representación de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes evidenciando así su alto compromiso con los sectores que por mandato de Ley representan. IR