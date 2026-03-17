MP asegura tener un testigo protegido que acompañó a Romeo Vásquez para recibir $1 millón de narcos

Tegucigalpa – El Fiscal General, Johel Zelaya reveló este martes 17.03.2026. que tiene a un testigo protegido que asegura acompañó al exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez, en una reunión con capos de la droga en la que habría recibido 1 millón de dólares.

– No voy a ceder ante los corruptos, seguiré con la misma contundencia, advirtió Zelaya.

– Los cárteles que operan en Honduras lo hacen con apoyo de estructura criminales internacionales, dijo el titular de la DLCN, Ramiro Muñoz.

La revelación de Zelaya surge luego de ser consultado sobre las amnistías políticas que se pretenden aprobar en el Congreso Nacional, aunque refirió que es un tema que no le compete a él.

Citó que el relato de un testigo protegido del MP que involucra a un general retirado, prófugo de la justicia. Según la confesión, éste lo acompañó a un lugar a San Pedro Sula para una reunión con narcotraficantes para recibir dinero. Este narcovideo fue difundido por el MP el pasado 26 de mayo de 2025.

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“El testigo ha jurado decir la verdad ante un tribunal, ante un juez, y ha manifestado lo siguiente: que ese general recibió un millón de dólares, 680 mil en una bolsa y 320 mil en otra bolsa, que suman un millón de dólares. Sigue relatando ese testigo protegido que él lo acompañó en diferentes lugares y que no sólo recibió dinero en ese lugar, sino en otros lugares, pero no especifica cuánto recibió en estos otros lugares. Esa es la verdad que el pueblo hondureño debe saber y por la cual nosotros hemos sido atacados diciendo que este Ministerio Público se presta a temas políticos”, describió la cabeza del MP.

Insistió que no doblará la mano al ruido político que existe en Honduras, “seguiré con la misma contundencia luchando contra la corrupción y el crimen organizado”, afirmó.

Anunció que ejecutarán operativos semanales para combatir estas estructuras del hampa.

El Fiscal General Johel Zelaya.

De Frente al crimen y corruptos

Zelaya alardeó que ahora sí el pueblo hondureño debe saber que tomó la decisión firme de enfrentar las estructuras criminales que operan en Honduras.

“Aquí estoy dando la cara, así como ayer estuve en los tribunales enfrentando una querella, hoy vuelvo a enfrentarme ante el país para rendir cuentas de resultados concretos. No me voy a esconder ni voy a retroceder. Vamos a seguir diciendo la verdad y actuando contra el crimen y la corrupción aunque a algunos les incomode, incluso a ciertos sectores de la sociedad civil que han convertido la denuncia pública en un instrumento de ataque político mientras acomodan su discurso según sus propios intereses”, discursó.

Advirtió que si desde algún tribunal de justicia pretenden condenarlo por cumplir con su deber, “aquí estamos y no tenemos miedo”.

El Fiscal General mencionó que instruyó acciones contra droguerías y hospitales por presunto desvío de fentanilo a estructuras criminales para la elaboración de drogas sintéticas. “Ya se realizaron los primeros decomisos de estos fármacos, que en manos equivocadas es peligroso”, reafirmó.

Clamó por mayor presupuesto para las distintas operaciones de la Fiscalía hondureña.

Dijo que las actuales autoridades del MP tomaron la decisión de enfrentar al crimen organizado que opera en el país. Esa postura comenzó con determinaciones como el nombramiento de Ramiro Muñoz como titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN). JS