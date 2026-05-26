MP asegura resort y vehículos a miembros de red de trata de personas «Delta Teams» en Roatán

Tegucigalpa – EI Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) con el apoyo de la Fuerza Naval, efectúan acciones de privación de dominio y aseguramiento de bienes de origen ilícitos en contra de una estructura criminal organizada denominada «Delta Teams», que operaba en la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía.

Los bienes que se están asegurando se tratan de 12 vehículos y dos inmuebles donde funciona «The Dock Resort» el cual según las investigaciones determinan que dicha entidad operaba de manera ilegal en la ciudad de Roatán, al no encontrarse inscrita ni como sociedad mercantil ni como nombre comercial ante las autoridades competentes.

Los titulares de derecho de estos bienes son Harold Joseph Green Jr., WIliam James Murdock y Ramón Gustavo Trejo Nájera, quienes fueron capturados por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en abril del año 2024, tras su vinculación a los delitos de trata de personas en su modalidad de explotación sexual comercial y asociación para delinquir.

Justamente el caso nace de investigaciones de la unidad contra la trata de personas adscrita a la DPI, y como resultado de las diligencias, a la fecha se han identificado varios vehículos e inmuebles vinculados a los procesados, que presuntamente habrían sido adquiridos de forma ilícita y utilizados como medios para facilitar la comisión de los delitos investigados.

De las investigaciones se desprende que la estructura criminal utilizaba mecanismos societarios aparentemente legales para encubrir la titularidad y uso real de los bienes, dificultando la identificación de sus operaciones y beneficiarios finales. JS