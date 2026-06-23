MP apelará resolución favorable a un “peligroso líder” de estructura criminal

Tegucigalpa – El Ministerio Público anunció este martes que apelará una resolución de medidas sustitutivas a la prisión a un presunto líder de la estructura criminal «Los Wawi».

La nota de prensa del MP identifica al imputado Edwin Joel Zúniga Cardona, alias “Wawi”, a quien considera altamente peligroso para la sociedad.

“Wawi” es acusado de la comisión del delito de asociación de delinquir, y reincidente en otros delitos.

Según las investigaciones, el acusado dirige actividades de tráfico de drogas, sicariato, posesión de armas, en el corredor entre Talanga, Guaimaca y zonas aledañas.

También planifica traslados de droga, asesinatos y otras actividades, por lo que fue detenido el 27 de febrero del presente año, en ese momento requerido por el delito de asociación para delinquir.

Zúniga Cardona, fue detenido en primera instancia el 10 de enero de 2026 en el sector de El Guantillo en el municipio de El Porvenir en Francisco Morazán, en posesión de dos armas de fuego tipo AK-47, un fusil R15 y un arma de fuego tipo pistola marca Girsan y varios cargadores conteniendo munición de uso prohibido.

Por ese expediente fue presentado en los Juzgados de Talanga, donde se logra la plena identificación del sospechoso, causa en la cual fue sobreseído según revela el mismo imputado, después de haber pagado un millón cien mil lempiras. AG