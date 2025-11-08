MP anuncia que ya tienen listos requerimientos contra los magistrados Barahona y Urrutia

Tegucigalpa – El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, anunció esta noche que ya están listos los requerimientos fiscales contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mirian Barahona y Mario Flores Urrutia y solo esperan que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) “envié de inmediato la resolución donde declara inadmisible el antejuicio que había sido solicitado días atrás por parte del MP”.

Mora agregó que “ya se encuentran listos los equipos fiscales para presentar el requerimiento fiscal ante un juez competente para los dos magistrados del TJE”.

El vocero del Ministerio Público insistió en que lo que el MP lo que quiere es garantizar elecciones libres y transparentes “y como estamos a pocos días de que se lleve a cabo las elecciones presidenciales para diputados y también para alcaldes, por eso es que estamos solicitando a la CSJ la brevedad del caso para que se nos puedan mandar oficialmente esta resolución y proceder a presentar el requerimiento fiscal”.

Previamente, el magistrado Mario Morazán había adelantado la acción y opinó que le parece correcto la resolución de la CSJ porque deja un antecedente que los antejuicios no proceden en contra de los magistrados del TJE. VC