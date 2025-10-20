MP allana bienes de diputado liberal y presuntos socios de Midence Oquelí y del clan Montes Bobadilla por lavado de activos

Tegucigalpa– El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), desarrolla este lunes 10 allanamientos de morada y ocho inspecciones en los departamentos de Colón y Atlántida, como parte de una investigación contra presuntos socios del exdiputado extraditado Midence Oquelí Martínez y del clan Montes Bobadilla.

Las acciones se centran en los municipios de Tocoa, Limón, Trujillo, Bonito Oriental y La Ceiba, donde las autoridades buscan indicios y documentación relacionados con operaciones financieras irregulares, adquisición de bienes y la posible constitución de empresas utilizadas para el lavado de activos.

Según fuentes del Ministerio Público, la investigación involucra al diputado por Colón Tibdeo Ricardo Elencoff Martínez y a varios miembros de su familia. De acuerdo con una denuncia recibida en junio de 2025, la campaña electoral del congresista habría sido financiada por Midence Oquelí Martínez, actualmente extraditado a los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

La misma denuncia señala que, tras la extradición de Oquelí Martínez, el diputado Elencoff y sus parientes habrían continuado dando apariencia de legalidad a fondos provenientes del narcotráfico, mediante la compra de propiedades y la creación de sociedades mercantiles.

El expediente también retoma antecedentes de 2019, cuando el Ministerio Público recibió otra denuncia que vinculaba a varias personas con una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero, con nexos directos con el clan Montes Bobadilla.

Las autoridades aseguran que los investigados presentan un aumento patrimonial significativo, con movimientos financieros y transferencias de bienes entre familiares o a nombre de empresas, lo que podría constituir tipologías claras de lavado de activos.

Los operativos buscan recopilar evidencia documental, equipos tecnológicos y registros contables que permitan fortalecer el caso penal y determinar el grado de participación de los implicados. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha confirmado capturas, pero informó que las diligencias continuarán en los próximos días.LB