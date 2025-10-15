MP afirma que no presentará un “requerimiento fiscal débil” en caso del “cheque video” de Sedesol

Tegucigalpa – El Ministerio Público comunicó este miércoles que hay avances en el caso del “cheque video” de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pero que no presentará un requerimiento fiscal que “esté débil”.

Mediante un pronunciamiento, afirmó que sigue trabajando y que los fiscales, peritos y agentes asignados realizan labores técnicas y coordinadas para reunir los elementos probatorios que permitan sustentar los hechos ante los tribunales competentes.

Señaló que en la actualidad el equipo investigativo realiza una auditoría forense relacionada con el expediente, trabaja en una pericia de vinculación que permitirá establecer conexiones entre los involucrados y los movimientos financieros.

Además, indicó que se amplió la investigación hacia otras personas y que se les ha solicitado la información financiera.

También informó que está revisando el informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para identificar hallazgos que puedan ilustrar al ente acusador del Estado.

Reiteró que no presentará requerimientos fiscales “débiles” ni tampoco que no tengan el sustento probatorio, advirtiendo que está práctica solo generaría impunidad para los involucrados.

Aseguró que todas las investigaciones se desarrollan con independencia, objetividad y sustento técnico.

El caso del “cheque video” implica el uso de fondos estatales de Sedesol para la campaña del Partido Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones primarias en el departamento de Copán.

Este caso se destapó cuando se filtró un video de una conversación telefónica entre la diputada Isis Cuellar con el entonces ministro José Carlos Cardona.

Esto causó que Cardonal fuera destituido como ministro de Sedesol, mientras que Cuellar fue suspendido de sus cargos dentro de Libre, pero sigue con sus aspiraciones de reelegirse como diputada por Copán. AG