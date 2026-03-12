MP acusa por lavado de activos a expolicía condenado en EEUU por narcotráfico

Tegucigalpa- El Ministerio Público de Honduras, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), presentó un requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos contra el ex policía Juan Manuel Ávila Meza, quien fue condenado por la justicia de Estados Unidos a 12 años de prisión por su vinculación en una conspiración para traficar drogas.

Según la acusación del ente acusador, las investigaciones revelan la no justificación de 13,943,602.35 lempiras, fondos que fueron manejados en cuentas bancarias del exoficial y detectados tras un análisis de su información financiera.

De acuerdo con el análisis financiero patrimonial, se determinó que Ávila Meza adquirió diversas propiedades entre 2012 y 2016, cuyos valores reportados en algunos testimonios rondaban los 200 mil lempiras, pero que según los estados de cuenta y registros de inversión alcanzan más de 9.6 millones de lempiras en terrenos y mejoras.

Asimismo, las autoridades identificaron un inmueble ubicado en un edificio de Tegucigalpa, adquirido por el ex policía el 31 de marzo de 2012 mediante crédito, el cual terminó de pagar en 2015 por un valor de 43,862 dólares, equivalente en ese momento a 874,051.35 lempiras, recursos cuyo origen tampoco ha sido justificado.

Las investigaciones del Ministerio Público también detectaron movimientos bancarios atípicos, entre ellos dos depósitos que superaron los dos millones de lempiras, sin que se haya establecido su procedencia.

Además, el exoficial declaró ser propietario de varios vehículos cuyo valor total supera los 1.3 millones de lempiras, lo que forma parte de las diligencias patrimoniales realizadas por la fiscalía.

El Ministerio Público indicó que estas irregularidades financieras sustentan el requerimiento fiscal presentado contra el expolicía, mientras continúan las investigaciones para determinar la procedencia de los fondos y posibles responsabilidades en el caso.LB