Movimiento Vamos Honduras no busca dividir solo que se cumpla la ley dice Marlon Lara

Tegucigalpa- El diputado Marlon Lara afirmó que el movimiento Vamos Honduras, liderado por Salvador Nasralla, no busca dividir, sino exigir elecciones justas y transparentes en las elecciones primarias e internas de 2025.

-Si existen intenciones de manipular el proceso electoral, el Ministerio Público debe actuar de oficio.

Según Lara, la única intención del movimiento es garantizar el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas, asegurando un proceso electoral blindado con tecnología.

Lara cuestionó que existen indicios de que no se quiere utilizar la alta tecnología aprobada con fondos en el Congreso Nacional para fortalecer la transparencia del proceso. “Exigir el uso de la biometría, la transmisión de resultados a través del TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), garantizar internet en las escuelas y auditar todo el proceso de transmisión de resultados no es dividir, sino actuar conforme a la ley y con honestidad”, afirmó el congresista.

Asimismo, señaló que, si existen intenciones de manipular el proceso electoral, el Ministerio Público debe actuar de oficio para evitar cualquier irregularidad.

Además, subrayó que su respaldo no es a una persona en particular, sino a la posición de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, quien ha insistido en la necesidad de implementar tecnología biométrica en todas las urnas. En los casos donde, por razones técnicas, la biometría no funciona, Hall ha propuesto que las actas sean contabilizadas únicamente cuando lleguen esencialmente al centro de procesamiento.

Lara reiteró que el liberalismo respalda la transparencia en las elecciones y que la exigencia del uso de tecnología es un derecho contemplado en la Ley Electoral.LB