Movimiento Por Nuestros Hijos rechaza intento de aprobar el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño

Tegucigalpa– Tras el intento en el Congreso Nacional de aprobar anoche el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, referente al procedimiento de comunicaciones, el Movimiento Por Nuestros Hijos emitió un comunicado en el que manifestó su rotundo rechazo a esta iniciativa.

La organización aseguró que adherirse a dicho protocolo implicaría ceder soberanía a un comité de 18 expertos internacionales “que no responden al pueblo hondureño ni comprenden nuestra realidad”. Según el pronunciamiento, este mecanismo abriría la puerta a la imposición de “agendas globalistas” contrarias a los valores y tradiciones nacionales.

“Denunciamos que se trata de una violación de nuestra soberanía”, señala el documento, al tiempo que aplaude a los congresistas que se opusieron a la ratificación durante la sesión legislativa. El movimiento recordó que, de los 198 Estados miembros de la ONU, 130 no han ratificado este protocolo, lo cual consideran una muestra de que la mayoría de los países lo consideran inconveniente.

En su comunicado, la agrupación exige que cualquier discusión de este tipo sea socializada con los padres de familia, ya que involucra directamente la patria potestad sobre sus hijos. Además, criticaron la forma en que se intentó aprobar la medida, “en la clandestinidad, a altas horas de la noche, cuando la mayoría de los hondureños descansan”, lo que, a su juicio, refleja “falta de transparencia y mala fe”.

El movimiento reiteró que se opone de manera enfática a este protocolo porque, según argumentan, transfiere competencias nacionales a un comité “altamente politizado”, carece de debate público y no ha sido ratificado por la mayoría de países en el mundo.

Finalmente, el comunicado concluye que la protección de la niñez hondureña debe estar en manos de las familias y las instituciones nacionales, y no en organismos internacionales con agendas ideológicas ajenas a la realidad del país.LB