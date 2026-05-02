Movilizaciones por Día del Trabajador transcurrieron sin incidentes, según la Policía

Tegucigalpa – La conmemoración del Día del Trabajador se desarrolló este viernes en un ambiente mayoritariamente pacífico a nivel nacional, según la Policía Nacional.

Desde tempranas horas, las autoridades instalaron dispositivos de seguridad integrados por más de 24 mil funcionarios policiales, quienes acompañaron de forma permanente las marchas en sus distintos recorridos. El objetivo fue garantizar el orden público, evitar la infiltración de grupos antisociales y prevenir disturbios que pudieran ocasionar daños a la propiedad pública o privada.

Las acciones incluyeron el cierre temporal de calles en las rutas autorizadas para las manifestaciones, así como el resguardo de instalaciones gubernamentales, embajadas acreditadas y organismos de cooperación internacional.

Las ciudades con mayor afluencia de trabajadores fueron el Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, El Progreso, Tocoa y Choluteca, donde las actividades transcurrieron con normalidad y en un ambiente de civismo.

No obstante, en la capital de la República se registró un hecho aislado cuando un grupo reducido de manifestantes lanzó artefactos explosivos contra agentes policiales. Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas ni daños materiales de consideración.

Las autoridades policiales destacaron el comportamiento de la mayoría de los participantes y dirigentes gremiales, quienes conmemoraron su día de forma ordenada. (RO)