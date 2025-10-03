spot_imgspot_img
Foto del día

Movilizaciones en Barcelona en defensa de Palestina

Por: Proceso Digital
BARCELONA, 03/10/2025.- Asistentes a la manifestación por la liberación de la flotilla y por el cese de relaciones con Israel celebrada este viernes en Barcelona. EFE/Marta Pérez

