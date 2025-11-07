Movilización sin retorno de Libre comenzará con mitin en Santa Bárbara

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Cristian Hernández detalló que la denominada “movilización sin retorno”, convocada por la presidenciable oficialista, Rixi Moncada, dará inicio este domingo 9 de noviembre en Santa Bárbara.

“Primero recibimos a nuestra candidata en Santa Bárbara, ese día domingo, y luego de esa concentración estaremos saliendo los primeros buses hacia la capital de la república”, dijo al detallar que los colectivos y los comandos de Libre han preparado la movilización.

La candidata presidencial manifestó que la intención es que sus militantes en los 18 departamentos realicen movilizaciones permanentes sin retorno en la capital hondureña.

Hernández dijo que tras la convocatoria han estado haciendo los preparativos en cada municipio. Además dijo que Libre está decidido a defender el proceso electoral. VC