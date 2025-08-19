Movilización de Libre será el sábado 30 de agosto en SPS, confirma coordinador

Tegucigalpa – El coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, confirmó que la movilización será este sábado 30 de agosto en San Pedro Sula.

Aprobada por nuestra candidata y próxima presidenta Rixi Moncada, la extraordinaria y masiva movilización programada por @PartidoLibre será este próximo sábado 30 de agosto en la ciudad de los Zorzales: San Pedro Sula.

“Con más de 30 mil colectivos construimos pacíficamente la refundación y una nueva victoria. Venceremos”, enfatizó.

Cabe señalar, que inicialmente la movilización se había programado para la capital hondureña.

No obstante la coordinación determinó cambiar el lugar de realización de la misma.

Por su parte, la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, instruyó a los líderes y dirigentes así como candidatos locales y departamentales iniciar la organización y los preparativos de la movilización.

“Informo a nuestra militancia a nivel nacional, que junto a la Coordinación General @manuelzr hemos decidido que la movilización programada para el sábado 30 de agosto, se realizará en la gran ciudad industrial de San Pedro Sula. Nuestras juventudes, líderes, dirigentes y candidatos locales y departamentales, deben iniciar la organización y preparativos para este histórico primer encuentro desde donde la nueva VICTORIA del Pueblo el domingo 30 de noviembre, está garantizada @PartidoLibre”, escribió la candidata presidencial. RO