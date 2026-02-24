Mourinho y Prestianni, en el entrenamiento del Benfica en el Bernabéu

Madrid.– José Mourinho, técnico del Benfica, sancionado por su expulsión en la ida de la eliminatoria contra el Real Madrid, y el argentino Gianluca Prestianni, suspendido provisionalmente por la UEFA tras ser acusado de proferir insultos racistas contra el brasileño Vinícius Júnior, participaron este martes en el entrenamiento del equipo portugués en el Santiago Bernabéu.

El último entrenamiento del Benfica antes del partido de vuelta entre ambos equipos correspondiente a la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones estuvo marcado por la presencia de Mourinho y Prestianni.

El entrenador portugués pisó el césped del Bernabéu por primera vez desde su salida del Real Madrid al final de la temporada 2012-2013. Lo hizo encabezando a su equipo en su salida al campo, en solitario, antes de reunirse con su cuerpo técnico.

Un retorno que no será el previsto cuando el sorteo deparó el emparejamiento entre ambos equipos, ya que Mourinho fue expulsado el martes 17 y no podrá sentarse en el banquillo visitante del Bernabéu este miércoles. Aún queda por confirmar desde dónde seguirá el partido, si en uno de los palcos del estadio o desde su hotel.

Una incógnita por desvelar provocada por una tarjeta roja que recibió en el minuto 86 por parte del árbitro francés François Letexier, tras protestar una falta a Richard Ríos, pidiendo la segunda cartulina amarilla para Vinícius Junior.

Aun así, la sanción no le impedía estar en la rueda de prensa previa, aunque, según las normas de la UEFA, tiene la opción de ser sustituido, y Mourinho prefirió que fuera su compatriota y asistente João Tralhão quien compareciera ante los medios de comunicación.

En la rueda de prensa el Benfica impidió que se hicieran preguntas sobre el ‘caso Prestianni’, remitiéndose a los comunicados del club y a las palabras de su presidente, Rui Costa, presente también durante el entrenamiento del equipo.

En la sesión de preparación participó Prestianni, a pesar de que el argentino no podrá disputar el partido al estar suspendido provisionalmente por la UEFA, tras ser acusado de proferir insultos racistas contra el delantero del Real Madrid Vinícius Júnior.

Vinícius defiende, apoyado por sus compañeros, aunque sin una imagen y un sonido que demuestre lo ocurrido, que Prestianni le llamó “mono” durante el partido entre Benfica y Real Madrid del pasado martes 17 de febrero. El colegiado del encuentro activó el protocolo contra el racismo y el duelo se detuvo durante diez minutos.

La decisión de la UEFA ha sido recurrida por el Benfica y desde el club apuran las opciones de que el argentino pueda disputar el partido de vuelta este miércoles.

“El club ha adoptado una posición. La UEFA ha tomado una decisión y nosotros la hemos recurrido. Tenemos que preparar todos los escenarios posibles”, señaló João Tralhão en rueda de prensa. EFE/ir