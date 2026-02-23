Mourinho, vuelta en la sombra al Santiago Bernabéu 12 años, 8 meses y 24 días después

Madrid.– El regreso del portugués Jose Mourinho al estadio Santiago Bernabéu 12 años, 8 meses y 24 días de su salida del Real Madrid, no será como muchos pensaban. Su expulsión en Da Luz le quita del foco. No estará en el banquillo. Tampoco en la sala de prensa. Acostumbrado a captar todo el protagonismo, se instala en un segundo plano inesperado en su reencuentro con el madridismo.

El 1 de junio de 2013 fue el último día hasta la fecha de Mourinho en el Bernabéu. Un final digno de sus tres años de locura. Con un pebliscito tardío. El amor eterno de una parte del estadio, donde antes había ultras y ahora una grada de animación controlada desde el club, también extendido por aquellos madridistas que valoraron la reconstrucción de su equipo en los mejores años del Barcelona de Pep Guardiola. Y el silbido de otro sector que acabó hastiado de las formas y la batalla continua.

«Me da pena que Mourinho se vaya porque se ha dejado la vida por el Madrid. Se ha partido la cara por este club y se la han partido. Siempre ha pensado primero en el Madrid antes que en sí mismo, a costa de su imagen. No se sí alguien en este club, incluidos jugadores, pueden decir lo mismo. Ha faltado madurez». Las palabras de defensa al entrenador y reproche a compañeros son de Álvaro Arbeloa, hoy técnico del Real Madrid y por entonces ‘soldado de Mou’ hasta el último instante.

Aquel 1 de junio, cuando Mourinho cumplía tres años y un día como técnico madridista, lo de menos era el partido ante Osasuna. La última jornada de una Liga ya sentenciada, con el segundo puesto asegurado y tan solo once jugadores de la primera plantilla disponibles para el técnico portugués. Una muestra de las batallas internas con estrellas. Aún así dejó sin jugar y fuera de la convocatoria a Iker Casillas, su gran ‘enemigo’ dentro.

Si hubo un día en el que llegó a saltar solo al centro del campo para que la afición demostrase si estaba a favor o en contra de su continuidad, en su último día Mourinho aguantó todo lo que pudo en el túnel de vestuarios. No saltó al banquillo local hasta que arrancó el partido. El revuelo de fotógrafos esperando a captar la imagen, hasta provocó que el colegiado tuviese que detener el partido. Los silbidos de la grada arreciaban a la par de los cánticos a su favor.

El Real Madrid ganó (4-2), el triunfo 128 en 178 encuentros bajo el mandato del técnico portugués. Una Copa del Rey en 2011 ganada al Barcelona, LaLiga 2011-12, la de los 100 puntos y 121 goles, y la Supercopa 2012 fue su balance. Tres títulos y un imponderable, la construcción de un equipo competitivo que se quedó a las puertas del éxito con tres semifinales consecutivas en la Liga de Campeones, que fueron el germen de una época de dominio apabullante en Europa.

El paso del tiempo, casi trece años, no hace mermar el cariño que se mantiene intacto de sus fieles en la afición madridista. Con su esperada vuelta 4.652 días después, se vaticinaba un recibimiento caluroso previo al inicio de la batalla por una plaza en octavos de final.

Tras su reacción desmedida en Da Luz, cuando demandó una segunda tarjeta amarilla a Vinícius Junior, la roja que recibió provocará que solamente se pueda sentir cuando su nombre suene por megafonía con las alineaciones. Sus palabras tras la denuncia del brasileño del capítulo de racismo sufrido, con la crítica a su forma de celebrar el tanto que pone en ventaja al Real Madrid, pueden alimentar el sentimiento de los que acabaron cansados de sus formas.

El Benfica ha confirmado que ‘Mou’ no ofrecerá rueda de prensa y el Real Madrid espera la comunicación del club portugués para darle una ubicación en un palco acristalado, en la zona de prensa ubicada en lo más alto del nuevo Bernabéu. Sin descartar que, como hizo en otras ocasiones que estuvo sancionado, incluso siga el partido desde el hotel de concentración para estar comunicado vía telefónica con su banquillo. La antítesis de lo que fue con una rebeldía incontrolable. EFE/ir