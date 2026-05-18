Mourinho se reencuentra como entrenador y llama a la puerta del Bernabéu

Lisboa.- José Mourinho cerró el sábado una temporada con el Benfica con la que ha logrado pasar página tras sus recientes experiencias como técnico, que fueron poco positivas, y ha vuelto a encontrarse a sí mismo como entrenador y situarse en la senda de un posible regreso al Santiago Bernabéu.

El pasado septiembre, Mourinho tomó las riendas de las ‘águilas’ en sustitución del destituido Bruno Lage y admitió estar en busca de algo que no logró en sus anteriores etapas en el Roma y en el Fenerbahçe turco: la lucha por los títulos.

«Esta es una oportunidad estupenda para mí como entrenador y como persona. Estar en casa no es para mí», afirmó en una rueda de prensa a su regreso a Portugal.

Y añadió: «Me equivoqué al ir al Fenerbahçe, no era mi nivel cultural, no era mi nivel futbolístico, no lo era (…) Entrenar al Benfica es volver a mi nivel, y mi nivel es entrenar a los clubes más grandes del mundo».

Nueve meses después, las ‘águilas’ terminan la Liga Portugal invictas, pero en tercer lugar y sin haber ganado ningún trofeo.

Durante este período, se vio a un Mourinho más relajado y menos polémico, aunque con la misma irreverencia de siempre.

En el campo, volvió a demostrar sus cualidades de liderazgo y su capacidad para sacar lo mejor de sus jugadores, como fue el caso del centrocampista colombiano Richard Ríos o del delantero noruego Andreas Schjelderup, quienes florecieron bajo su mando.

Se mantuvo fiel a su 4-2-3-1 la mayor parte del tiempo, junto al pragmatismo del que el técnico ha hecho su bandera a lo largo de su trayectoria.

Pero hubo excepciones, como la heroica victoria sobre el Real Madrid en la primera fase de la Liga de Campeones en Da Luz, donde se impuso por 4-2 con un gol en el último suspiro del portero Trubin.

Sin embargo, la falta de contundencia en ataque y cierta inestabilidad en defensa propiciaron once empates en el campeonato, lo que impidió que el Benfica fuera un protagonista más destacado en la lucha por el título.

Aunque no haya conseguido ninguno, el balance de este regreso al Benfica -al que entrenó brevemente en el año 2000- fue, según él mismo, positivo: «Fui feliz todos los días, sin excepción».

«Fui feliz todos los días y se lo dije a los jugadores de manera muy enfática. En mi carrera, aunque en algunos clubes gané más de lo que no gané en el Benfica, no fui feliz todos los días», afirmó en una rueda de prensa el sábado pasado.

Portugal espera ahora con expectación conocer cuál será el futuro de su entrenador de fútbol más famoso, quien recibió una oferta para continuar en el Benfica y muestras de interés desde el Real Madrid para regresar a dirigir al equipo madrileño. EFE