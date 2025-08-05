Mourinho recuerda a Costa como un gran capitán: «Estoy triste, fue parte de mi historia»

Redacción deportes- El portugués José Mourinho, actual técnico del Fenerbahçe turco, recordó este martes con emoción a su compatriota Jorge Costa, a quien definió como un gran capitán y una pieza clave en su trayectoria como entrenador, tras conocerse su fallecimiento a los 53 años por una parada cadiorrespiratoria.

«Hay capitanes, y hay líderes. A veces no se trata del brazalete que portan, sino de lo que representan. Y Jorge era uno de esos tipos que dejaba que el entrenador hiciera su trabajo como entrenador, y no como líder del vestuario. Y eso es la perfección para un entrenador. Estoy triste, fue y es parte de mi historia», expresó conmovido Mourinho durante la conferencia de prensa previa al partido de este miércoles frente al Feyenoord, de la tercera ronda clasificatoria de la Liga de Campeones.

Costa, central del Oporto durante más de una década (1992-2005), fue además capitán de los ‘dragones’ durante la etapa en la que Mourinho dirigió a ese equipo, entre 2001 y 2004.

Bajo su liderazgo en el campo y con Mourinho en el banquillo, el Oporto conquistó una Liga Europa (2002-2003) y su única Liga de Campeones (2003-2004).

«Si él pudiera hablar conmigo ahora mismo me diría: ‘Vamos, haz tu rueda de prensa. Mañana tienes el partido, míster, gana y olvídate de mí’. Eso díria Jorge, así que eso es lo que voy a intentar hacer. Hacer mi trabajo hoy, mañana y llorar después», dijo.

El exinternacional portugués y director de fútbol profesional del Oporto desde 2024 falleció este martes tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando se encontraba en el centro de entrenamiento y formación del club, y será despedido este miércoles a partir de las 15.00 hora local (16.00 GMT) en el Estadio do Dragão.

El excentral disputó 383 partidos con los ‘dragones’, equipo con el que ganó ocho Ligas, cinco Copas y cinco Supercopas de Portugal. Por su parte, jugó 50 partidos como internacional absoluto y formó parte de la ‘Generación de oro’, junto a jugadores como Luís Figo, exjugador del Barcelona y del Real Madrid, o Rui Costa, actual presidente del Benfica.

A lo largo de su carrera profesional pasó por clubes como el Penafiel (1990-1991), Marítimo (1991-1992), el Charlton inglés (2002) o el Standard Lieja belga (2005-2006), club en el que finalizó su etapa como jugador antes de convertirse en entrenador. EFE/ir